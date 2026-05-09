A Copparo si svolge il sorteggio in sala consiliare che determina le posizioni delle squadre partecipanti alla 47ª edizione del Palio. L’evento segna l’inizio delle attività ufficiali legate alla manifestazione, con la presentazione delle squadre e la definizione degli abbinamenti. L’attesa tra i cittadini cresce mentre si avvicina la data dell’evento, che coinvolge diverse zone della città. La manifestazione si svolgerà tra qualche settimana, con numerosi appuntamenti in programma.

A Copparo sta crescendo l’attesa per la 47esima edizione del Palio. Dopo la presentazione della rinnovata Corte Ducale e delle date dell’evento avvenuta lo scorso 10 aprile alla sala civica “Alda Costa”, accompagnata da un primo assaggio di corteo storico dei protagonisti nel cuore cittadino, oggi alle 17.30 la sala consiliare della residenza municipale ospiterà il tradizionale rito del sorteggio dell’ordine in cui i rioni Dezima, Crusar, Furnas e Mota sfileranno e prenderanno parte ai giochi di piazza che si disputeranno il 13 giugno prossimo in piazza del Popolo per l’assegnazione dei due ambitissimi drappi. Alla cerimonia parteciperanno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorteggio in sala consiliare. L’edizione del Palio entra nel vivo

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Argomenti più discussi: 47° Palio di Copparo, la cerimonia dei sorteggi in sala consiliare; Dal 14 maggio al 4 giugno torna il Torneo dei Quartieri di Padel; Elezioni amministrative, sorteggiati gli scrutatori per il voto del 24 e 25 maggio; Torneo dei Quartieri di padel, al via la quinta edizione tra sport e solidarietà.

N CC Il sorteggio ha definito le sfide del Primo Turno Nazionale: si scende in campo domenica 10 e mercoledì 13 maggio #Playoff2026 #DoveognilivelloConta #SerieCSkyWifi x.com