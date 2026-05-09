Sorpresi a buttare rifiuti per strada il sindaco di Carini | Saranno multati e denunciati

Il sindaco di Carini ha annunciato che le persone sorprese a gettare rifiuti per strada saranno multate e denunciate. Le autorità utilizzeranno le telecamere di sorveglianza per individuare chi commette questo illecito. La misura mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e a tutelare l’igiene urbana nel territorio comunale. Nessuna tolleranza sarà concessa a chi viola le norme di raccolta differenziata.

Nessuna pietà per gli “sporcaccioni” che, grazie alle telecamere, saranno individuati, multati e denuncia. È la promessa fatta dal sindaco di Carini, Giovi Monteleone, che ha pubblicato su Facebook una foto catturata da uno degli occhi elettronici installati dall’amministrazione in tutto il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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