Sorpresi a buttare rifiuti per strada il sindaco di Carini | Saranno multati e denunciati

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Carini ha annunciato che le persone sorprese a gettare rifiuti per strada saranno multate e denunciate. Le autorità utilizzeranno le telecamere di sorveglianza per individuare chi commette questo illecito. La misura mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e a tutelare l’igiene urbana nel territorio comunale. Nessuna tolleranza sarà concessa a chi viola le norme di raccolta differenziata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nessuna pietà per gli “sporcaccioni” che, grazie alle telecamere, saranno individuati, multati e denuncia. È la promessa fatta dal sindaco di Carini, Giovi Monteleone, che ha pubblicato su Facebook una foto catturata da uno degli occhi elettronici installati dall’amministrazione in tutto il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Cittadini sporcaccioni beccati ad abbandonare rifiuti in strada: "Saranno identificati e multati"Le telecamere di videosorveglianza installate sul territorio di Stornara hanno ripreso tre persone mentre abbandonavano rifiuti in un’area periferica...

Sindaco piazza le fototrappole e incastra gli incivili: "Li ho denunciati alla Procura e multati"Lello Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, non ci sta e sul proprio profilo Facebook pubblica la foto di un automobilista responsabile di aver...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Sorpreso a buttare quattro pneumatici: denuncia e sanzione da quattromila e cinquecento euro.

sorpresi a buttare rifiutiSorpreso a buttare quattro pneumatici: denuncia e sanzione da quattromila e cinquecento euroOperazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano contro l’abbandono illecito di rifiuti. Grazie all’utilizzo di fototrappole posizionate tra le località […] ... ecoaltomolise.net

sorpresi a buttare rifiutiTurista sorpreso a scaricare rifiuti sulla Mingardina: scatta il ritiro della patenteCamerota: turista 58enne sorpreso a scaricare rifiuti sulla strada Mingardina. Scatta la denuncia e il ritiro immediato della patente dai Carabinieri. infocilento.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.