Sindaco piazza le fototrappole e incastra gli incivili | Li ho denunciati alla Procura e multati

Il sindaco di Vico del Gargano ha installato fototrappole per contrastare gli atti di inciviltà e ha annunciato di aver denunciato alla Procura un automobilista che aveva abbandonato rifiuti davanti all’isola ecologica di San Menaio. Inoltre, ha emesso una multa nei confronti di un'altra persona coinvolta in comportamenti simili. La decisione è stata comunicata attraverso il profilo Facebook del primo cittadino, accompagnata dalla pubblicazione di una foto che mostra l’automobilista responsabile.

Lello Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, non ci sta e sul proprio profilo Facebook pubblica la foto di un automobilista responsabile di aver abbandonato i rifiuti davanti all'isola ecologica della frazione turistica di San Menaio. Cosa che purtroppo avviene sistematicamente. “Sono settimane.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Truffano una coppia di anziani per 10mila euro, ma l'auto li incastra: tre 20enni denunciati e allontanatiAvevano appena messo a segno una truffa da 10mila euro tra gioielli e contanti, a danni di una coppia di anziani, ma l’auto a bordo della quale... Giugliano, scooter e risse in piazza Gramsci: residenti inviano lettera alla Procura e al sindacoScooter che sfrecciano, gruppi di giovani senza controllo, schiamazzi e risse anche violente. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Decoro urbano, stretta sui rifiuti: 11 accertamenti scoperti dalle fototrappole; Fototrappole contro i rifiuti, primi risultati: 11 multe da mille euro; Civitanova Marche, rifiuti abbandonati: scattano le sanzioni. Undici casi scoperti con le fototrappole; Discarica abusiva in zona Cruillas- Cep, Rap rimuove oltre 16 tonnellate di rifiuti: In arrivo 100 fototrappole. Il Comitato Spontaneo ‘Piazza Spirito Santo’ promuove un incontro il 20 aprile con il sindaco Franz Caruso per rilanciare il centro storico della città: “il futuro si costruisce insieme” facebook