Cittadini sporcaccioni beccati ad abbandonare rifiuti in strada | Saranno identificati e multati

Da foggiatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere di videosorveglianza situate nel territorio di Stornara hanno catturato tre individui mentre lasciavano rifiuti in una zona periferica del paese. Le immagini sono state utilizzate per identificare i responsabili, che saranno soggetti a sanzioni amministrative. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui dettagli dell’intervento è stata comunicata fino a questo momento.

Le telecamere di videosorveglianza installate sul territorio di Stornara hanno ripreso tre persone mentre abbandonavano rifiuti in un’area periferica del paese. “Saranno identificate e multate, come previsto dalla legge”, annuncia il sindaco Roberto Nigro. “Non staremo a guardare”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Scaricano elettrodomestici e rifiuti in strada: sporcaccioni beccati dalla videosorveglianza

Cane ‘addestrato’ ad abbandonare i rifiuti per strada: l’incredibile storia a CataniaCatania, 20 febbraio 2026 – Un cane ‘addestrao’ ad abbandonare i rifiuti per strada.

Trova facilmente notizie e video collegati.