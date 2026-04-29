Cittadini sporcaccioni beccati ad abbandonare rifiuti in strada | Saranno identificati e multati

Le telecamere di videosorveglianza situate nel territorio di Stornara hanno catturato tre individui mentre lasciavano rifiuti in una zona periferica del paese. Le immagini sono state utilizzate per identificare i responsabili, che saranno soggetti a sanzioni amministrative. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui dettagli dell’intervento è stata comunicata fino a questo momento.