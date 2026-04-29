Cittadini sporcaccioni beccati ad abbandonare rifiuti in strada | Saranno identificati e multati
Le telecamere di videosorveglianza situate nel territorio di Stornara hanno catturato tre individui mentre lasciavano rifiuti in una zona periferica del paese. Le immagini sono state utilizzate per identificare i responsabili, che saranno soggetti a sanzioni amministrative. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui dettagli dell’intervento è stata comunicata fino a questo momento.
Le telecamere di videosorveglianza installate sul territorio di Stornara hanno ripreso tre persone mentre abbandonavano rifiuti in un’area periferica del paese. “Saranno identificate e multate, come previsto dalla legge”, annuncia il sindaco Roberto Nigro. “Non staremo a guardare”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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