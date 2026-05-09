Sorge | Le intercettazioni rischiano di diventare pesca a strascico

Le intercettazioni telefoniche e ambientali stanno attirando l'attenzione per il rischio di un uso indiscriminato che potrebbe coinvolgere molti soggetti. Le aziende private si trovano a dover affrontare il tema della gestione dei dati sensibili raccolti durante le indagini, mentre si registrano casi in cui i nuovi reati emersi non vengono sempre annotati nei registri ufficiali. La questione riguarda anche le modalità di iscrizione e la trasparenza nei procedimenti giudiziari.

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