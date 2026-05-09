Sorge | Le intercettazioni rischiano di diventare pesca a strascico
Le intercettazioni telefoniche e ambientali stanno attirando l'attenzione per il rischio di un uso indiscriminato che potrebbe coinvolgere molti soggetti. Le aziende private si trovano a dover affrontare il tema della gestione dei dati sensibili raccolti durante le indagini, mentre si registrano casi in cui i nuovi reati emersi non vengono sempre annotati nei registri ufficiali. La questione riguarda anche le modalità di iscrizione e la trasparenza nei procedimenti giudiziari.
? Punti chiave Come possono le aziende private gestire i dati sensibili delle indagini?. Perché i nuovi reati emersi non vengono sempre iscritti nel registro?. Quali rischi comporta l'uso di software privati per le intercettazioni?. Come si protegge la privacy digitale dai nuovi metodi di captazione?.? In Breve Riferimento all'articolo 335 c.p. per l'obbligo di iscrizione immediata degli indagati.. Limiti temporali per intercettazioni ordinarie di 15 giorni e 40 per mafia.. Citazione del giurista Giovanni Canzio sulla necessità di indizi concreti per iscrizione.. Riforma 2022 stabilisce l'inutilizzabilità delle prove per mancata o ritardata iscrizione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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