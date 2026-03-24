Pesca a strascico abusiva | sequestrato peschereccio con 7 quintali di prodotti ittici

Un volo di sorveglianza di routine effettuato da Frontex sul Mediterraneo Centrale ha portato al sequestro di un peschereccio, di circa 7 quintali di pesce e di una rete a strascico di 80 metri al largo di Lampedusa. Lo comunica l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, specificando che i fatti risalgono al 21 marzo scorso. Lo stesso velivolo, sempre tre giorni fa, ha anche segnalato una nave cisterna per il trasporto di Gnl alla deriva (probabilmente la metaniera russa Arctic Metagaz, ndr), che rappresentava un pericolo per la navigazione, e ha localizzato due imbarcazioni con oltre 40 persone a bordo. L'aereo di Frontex era in rotta verso la sua area di pattugliamento, quando l'equipaggio ha avvistato due pescherecci che operavano illegalmente all'interno delle acque territoriali italiane. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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