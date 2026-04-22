Da Alvaro a Zortea la pesca a strascico nelle chat delle escort | i calciatori cercati dai pm non rischiano conseguenze legali

Nelle chat di alcune escort sono stati trovati messaggi in cui si fanno riferimenti a calciatori, tra cui nomi come Alvaro e Zortea, quest’ultimo 26enne del Bologna. I pm hanno indagato su questi scambi, ma al momento non risultano procedimenti penali o conseguenze legali dirette per i calciatori coinvolti. La vicenda riguarda principalmente la presenza di conversazioni online legate alla pesca a strascico di clienti noti nel mondo dello sport.

Milano – Dalla A di Alvaro alla Z di Zortea, 26enne in forze al Bologna. Poi il portoghese Rafa Leao, attaccante del Milan, l’ex nerazzurro Hakimi ora al Paris Saint Germain: calciatori stranieri noti a livello internazionale, stelle offuscate o sulla rampa di lancio, giovani di una Nazionale italiana reduce dall’ultima brutta figura con la mancata qualificazione ai Mondiali. Un elenco di nomi di giocatori, non indagati, riportati nell’elenco delle “parole chiave” da cercare nella memoria degli smartphone sequestrati durante le perquisizioni nell’inchiesta su un presunto giro di prostituzione con clienti nel mondo del calcio, sfociata lunedì negli arresti domiciliari per la coppia Deborah Ronchi-Emanuele Buttini e di due collaboratori dell’agenzia Ma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Alvaro a Zortea, la pesca a strascico nelle chat delle escort: i calciatori cercati dai pm non rischiano conseguenze legali Notizie correlate Escort a Milano, nelle chat i cognomi dei calciatori e i contatti con un ex campione di Inter e Lazio: «Vuole una tipa da sc... a pagamento... tu la trovi?»Si muovono su due fronti in queste ore le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di... Milano, la pm valuta di sentire i calciatori clienti delle escortLa Procura di Milano valuterà nelle prossime settimane se sentire come testimoni e persone informate sui fatti alcuni calciatori di Serie A e... Aggiornamenti e dibattiti Da Alvaro a Zortea, la pesca a strascico nelle chat delle escort: i calciatori cercati dai pm non rischiano conseguenze legaliMilano – Dalla A di Alvaro alla Z di Zortea, 26enne in forze al Bologna. Poi il portoghese Rafa Leao, attaccante del Milan, l’ex nerazzurro Hakimi ora al Paris Saint Germain: calciatori stranieri noti ... ilgiorno.it Milan, il gol di Zortea è un caso. Da annullare? Fonseca: Per me era fuorigiocoUn caso da moviola agita il post-partita di Cagliari-Milan. In discussione il primo gol, l’1-0 di Zortea. Il Cagliari batte un angolo da sinistra, Luperto devia in area e la palla arriva a Zortea, che ... gazzetta.it