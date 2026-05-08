Disponibile il trailer ufficiale del docufilm su Marracash evento speciale nelle sale

È stato pubblicato il trailer ufficiale del nuovo docufilm dedicato a Marracash, che sarà proiettato nelle sale italiane il 25, 26 e 27 maggio come evento speciale. Le prevendite per l’anteprima sono già aperte, permettendo al pubblico di assicurarsi un posto per questa uscita limitata. Il film ripercorre la carriera e la vita del rapper, offrendo un approfondimento sulla sua evoluzione artistica.

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Sono ufficialmente aperte le prevendite di “KING MARRACASH” il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo nelle sale italiane come evento speciale solo il 25, 26 e 27 maggio. È da oggi disponibile anche il trailer ufficiale del docufilm, che racconta un anno di sogni e trionfi del King del rap, a partire da un’impresa senza precedenti in Italia: il primo tour negli stadi per un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa allo stadio San Siro di Milano. Diretto da Pippo Mezzapesa, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, il documentario racconta il percorso dall’artista, dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale del docufilm su Marracash, evento speciale nelle sale Notizie correlate Disponibile il trailer di “E i figli dopo di loro”, un racconto di formazione in arrivo nelle sale italianeLungo quattro estati negli anni ’90, tre adolescenti affrontano i primi turbamenti dell’amore e la complessità di costruire il proprio futuro... Leggi anche: “Gina Lollobrigida: Diva contesa” – disponibile il trailer ufficiale della serie in arrivo su HBO Max Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La casa: Il rogo del Male – Disponibile il trailer ufficiale; Rosa Elettrica - il trailer ufficiale; Dutton Ranch debutterà il 15 maggio su Paramount+ | Trailer ufficiale; Windrose - Trailer celebrativo. World Wide Mafia, ‘Ndrangheta: il trailer della docuserie dal 20 maggio su Disney+È disponibile il trailer ufficiale di World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, la docuserie in quattro episodi che debutterà il 20 maggio su Disney+ ... cinefilos.it EA Sports UFC 6 è stato presentato con un trailer ufficialeCome annunciato nei giorni scorsi, Electronic Arts ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale di EA Sports UFC 6, rivelando nuovi dettagli sul gioco. multiplayer.it DISPONIBILE SULLE PIATTAFORME DIGITALI “HIRUNDINI”, IL NUOVO SINGOLO DI HIRAM SALSANO E MARCELLO DE CAROLIS https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/disponibile-sulle-piattaforme-digitali-hirundini-il-nuov facebook Disponibile ora la maglia della finale di Coppa Italia Frecciarossa! laziostylestore.com/it/lazio-magli… #LazioInter #AvantiLazio x.com