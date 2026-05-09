Il cantante torna a esibirsi dal vivo dopo un periodo di assenza a causa di problemi di salute. In un'intervista, ha spiegato che ci è voluto del tempo per decidere di riprendere a cantare e che, nonostante le difficoltà, si sente uguale a prima. Ha aggiunto di aver affrontato un percorso di recupero e di essere pronto a riprendere le sue attività artistiche.

"Ci è voluto del tempo: fino a un mese fa non sapevo che avrei voluto ricominciare. Mi sono preso quello che serviva, tutto il tempo necessario per valutare tutte le ipotesi" racconta Fabio Concato Dopo mesi difficili segnati dalla malattia,Fabio Concato torna alla musicae ai concerti con la delicatezza e l’eleganza che da sempre lo contraddistinguono. Il cantautore milanese, chegià in passato aveva scelto di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salite,oggi a 72 anni, ha raccontato in un’intervista conla Repubblicail percorso affrontato dopo la scoperta di un tumore. L’artista spiega di aver avutopauranon tanto della morte, quanto di “non essere più quello di prima” e poi ancora“da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo come sto facendo”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fabio Concato torna sul palco: “La malattia mi ha cambiato ma sono quello di prima”

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