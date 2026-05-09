Sono partiti 136 studenti | I luoghi di sterminio sono moniti per il futuro

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti 136 studenti per un viaggio di sei giorni attraverso i principali siti legati alla deportazione e allo sterminio nazista, tra cui Ebensee, Mauthausen, Gusen, Hartheim e la Risiera di San Sabba. L’obiettivo è visitare i luoghi che rappresentano i momenti più drammatici della storia, con l’intento di mantenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni le testimonianze della brutalità di quel periodo.

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EMPOLESE VALDELSA In viaggio per non dimenticare. Sei giorni tra Ebensee, Mauthausen, Gusen, Hartheim e la Risiera di San Sabba, nei luoghi simbolo della deportazione e dello sterminio nazifascista. La delegazione dell’Empolese Valdelsa è partita per il Viaggio della Memoria e farà ritorno lunedì. L’appuntamento è promosso dall’ Aned Empolese Valdelsa, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: partecipano in totale 136 studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado degli 11 Comuni e una rappresentanza del Calasanzio. Per le secondarie di secondo grado si sono messi in cammino il Ferraris Brunelleschi, il Checchi di Fucecchio e l’ Enriques di Castelfiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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