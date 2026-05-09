Da oltre un mese, le autorità stanno cercando tre persone scomparse nel nulla il 20 aprile scorso. Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i suoi due figli, di 16 e 14 anni, avrebbero dovuto raggiungere un campeggio a Gemona, ma non sono mai arrivati. Le ricerche continuano senza esito e si valuta l’ipotesi di un sequestro di persona, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le informazioni disponibili.

Continuano ininterrotte le ricerche di tre persone scomparse nel nulla dal 20 aprile: dovevano andare nel campeggio di Gemona ma Sonia Bottacchiari, 49 anni e i suoi due figli, lei di 16 e lui di 14 anni non ci sono mai arrivati. Il 6 maggio è stata ritrovata la loro Chevrolet Captiva a Tarcento, in provincia di Udine, in un parcheggio di via Monte Grappa: all’interno non c’era traccia né della famiglia né delle tende portate da Castell’Arquato nel piacentino. La Procura di Piacenza al momento procede per sottrazione di minori, reato che prevede una pena da uno a tre anni, ma sarebbe al vaglio l’ipotesi di modificare il capo di imputazione in sequestro di persona, reato molto più grave.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sonia Bottacchiari e i due figli scomparsi: si va verso l’ipotesi del sequestro di persona

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