Sono passati diciotto giorni dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi figli. La Procura sta valutando l’ipotesi di un sequestro di persona, considerando le nuove evidenze raccolte. Le ricerche continuano senza sosta, ma ancora nessuna traccia dei dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che cercano di fare luce sulla sparizione.

La svolta nell’inchiesta potrebbe cambiare completamente le indagini. Diciotto giorni senza notizie. Diciotto giorni di ricerche, appelli e interrogativi che continuano ad aumentare attorno alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni, spariti nel nulla dopo essere partiti dal Piacentino in direzione Friuli Venezia Giulia. Ora però il caso potrebbe arrivare a una svolta investigativa importante. La Procura di Piacenza starebbe infatti valutando di modificare il reato ipotizzato: non più soltanto sottrazione di minori, ma sequestro di persona. Un cambio che, se confermato, allargherebbe in maniera significativa gli strumenti investigativi a disposizione dei carabinieri.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sonia Bottacchiari e i figli scomparsi da 18 giorni: la Procura valuta il sequestro di persona

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