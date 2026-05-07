Una donna e i suoi due figli sono scomparsi insieme a quattro cani dall'aprile scorso. La loro auto è stata ritrovata a Tarcento, mentre la donna aveva lasciato il lavoro prima di partire. Le autorità hanno deciso di istituire un Posto di Comando Avanzato per proseguire le ricerche. Le indagini continuano a cercare di chiarire cosa sia successo dopo questa scoperta.

TARCENTO (UDINE) - La svolta nelle indagini sulla mamma e due figli scomparsi nel nulla con 4 cani dallo scorso 20 aprile ha portato oggi all'attivazione di un Posto di Comando Avanzato (PCA) a Tarcento, in provincia di Udine. Il baricentro delle operazioni si è spostato stabilmente in Friuli dopo il ritrovamento, avvenuto nella giornata di ieri, dell'auto appartenente a Sonia Bottacchiari, la donna piacentina di 49 anni di cui non si hanno più notizie da quasi tre settimane insieme ai suoi due figli di 14 e 16 anni. L'auto e le ultime tracce Il campo base è stato allestito nei pressi del parcheggio di via Monte Grappa, proprio dove la vettura è stata rinvenuta regolarmente parcheggiata.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, l'auto di Sonia Bottacchiari trovata a Tarcento: lei si è dimessa dal lavoro prima di partire

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