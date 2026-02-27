Dal 2010, nessuna squadra italiana ha portato a casa la vittoria nella Champions League. Analizzando il panorama internazionale, si nota una crisi evidente del calcio italiano nei principali tornei europei, con poche squadre che riescono a superare le fasi avanzate della competizione. La situazione si protrae ormai da diversi anni, evidenziando una difficoltà crescente nel competere ai massimi livelli continentali.

Un’analisi accurata del panorama internazionale mette in luce una marked crisi del calcio italiano nei palcoscenici europei. I numeri e i dati evidenziano una distanza crescente dalle principali realtà continentali, accompagnata da differenze strutturali che influiscono su risultati, investimenti e dinamiche competitive. In questo contesto, l’orizzonte resta particolarmente impegnativo per il movimento tricolore. Negli ultimi quindici anni l’Europa ha assegnato 8 successi alla Spagna, 4 all’Inghilterra, 2 alla Germania e 1 alla Francia, mentre l’Italia è ferma a 0, condividendo con il Portogallo un digiuno che perdura dal 2004. L’edizione futura della competizione, che porterà in campo 48 squadre, vede dominare ancora le stesse nazioni, con una differenza cruciale legata agli aspetti economici e strutturali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Perché le squadre italiane non vincono più la Champions League 2010?

Champions League: le squadre italiane pronte per la fase a gironiRoma News2 ore agoNainggolan racconta: «Spalletti alla Juve non è un colpo al cuore, lui è un genio del calcio.

Leggi anche: Champions League, ecco i sorteggi per le squadre italiane

Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Ecco perché le squadre italiane in Europa non vanno avanti - L'analisi di Fabio Capello su Sky Champions League Show; Perché l'Italia può sperare di avere 5 squadre in Champions nonostante i flop di Inter, Juve e Napoli; L'impresa dell'Atalanta non basta: perché non deve distogliere l'attenzione dal fallimento delle altre italiane in Champions League; Champions League, serve un miracolo perché l’Italia non sparisca dall’Europa.

Ecco perché le squadre italiane in Europa non vanno avanti - L'analisi di Fabio Capello su Sky Champions League ShowFabio Capello, storico allenatore di Milan, Juventus, Roma e Ct dell’ Inghilterra , continua a essere una voce tagliente e senza fronzoli ... sport.tiscali.it

Perché l’Italia può sperare di avere 5 squadre in Champions nonostante i flop di Inter, Juve e NapoliCon l’Inghilterra già certa di poter schierare almeno cinque squadre nella prossima stagione, il secondo slot extra resta conteso tra Italia, Spagna e Germania. In questo contesto, ogni vittoria ... fanpage.it

6 squadre separate da 9 punti per tre posti, 12 partite da giocare: chi è la favorita per qualificarsi alla prossima Champions League Abbiamo calcolato la difficoltà statistica del calendario per avere una risposta. Puoi trovare l'articolo al link nei commenti. - facebook.com facebook

Bergomi a Sky: “L’Inter aveva l’impegno più difficile tra le italiane in Champions League." Ho difficoltà a commentare questa cosa, perchè è assurda anche come battuta. Si rendono ridicoli x.com