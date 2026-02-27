Crollo ascolti Champions League senza squadre italiane | Sky e Amazon in allarme

La Champions League sta registrando un calo negli ascolti, soprattutto ora che non ci sono squadre italiane in gara. Sky e Amazon, che trasmettono le partite, hanno notato una diminuzione dell’audience rispetto alle stagioni precedenti. La perdita di interesse sembra collegata all’assenza di club italiani, che in passato attiravano molti spettatori. La situazione ha generato preoccupazione tra i broadcaster coinvolti.

La Champions League sta vivendo una trasformazione nell’appeal televisivo legata all’eliminazione di due dei club più seguiti d’Italia. L’unico team azzurro presente nelle fasi avanzate è l’Atalanta, mentre Inter e Juventus hanno chiuso la loro corsa nelle qualificazioni. Questo contesto si riflette direttamente sugli ascolti su Sky e Prime Video per il resto della stagione, con un possibile rallentamento dell’interesse generale rispetto all’edizione precedente. La perdita di due grandi realtà italiane non modifica solo l’immagine sportiva, ma incide anche sui numeri di audience. Le gare dei playoff hanno evidenziato una differenza marcata tra le squadre italiane rimaste in corsa e la quota di pubblico generalista, che resta più alta quando le formazioni tricolori partecipano alle partite chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Champions League, senza Inter e Juve crollano gli ascolti: Sky e Amazon temono un flop

Champions, l'eliminazione di Inter e Juve pesa sugli ascolti: rischio flop per Sky e Amazon

Crollo Inter, altra sconfitta e addio alla Champions: i motivi della disfatta

