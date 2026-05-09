Negli ultimi giorni sono circolate voci di un possibile addio tra il conduttore e Mediaset, ma Paolo Del Debbio ha smentito le speculazioni, affermando che non ci sono piani di separazione. Il giornalista ha precisato che si tratta di ricostruzioni prive di fondamento e che continuerà il suo lavoro con l’emittente senza cambiamenti. La vicenda ha suscitato interesse tra i media e il pubblico, ma al momento non ci sono novità ufficiali.

Nessuna separazione all'orizzonte tra Mediaset e Paolo Del Debbio. Nelle ultime ore si erano diffusi dei rumors sul possibile addio del conduttore, ma in giornata una nota stessa di Del Debbio ha dissipato ogni voce: "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset», si legge nel comunicato. «Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante. Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Solite ricostruzioni fantasiose". Del Debbio spegne i rumors sul possibile addio a Mediaset

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