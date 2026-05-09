Il Foglio aveva riportato che il conduttore stava valutando di lasciare Mediaset. Tuttavia, poco dopo, lui stesso ha pubblicamente smentito le notizie, definendole ricostruzioni fantasiose. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o piani futuri. La vicenda ha avuto risonanza nel settore televisivo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un possibile addio.

Il Foglio ha affermato che Del Debbio starebbe pensando di lasciare Mediaset ma, in realtà, poco dopo il conduttore ha fatto chiarezza smentendo queste voci Questa mattina un articolo deIl Foglioha lanciato la bomba: Paolo Del Debbio è pronto a lasciare Mediaset.Una voce che non sembra uscita fuori dal nulla proprio perché sono state diverse le voci che si sono rincorse di una possibile frattura tra lui e i Berlusconi. Tutto sarebbe partito da un articolo deLa Veritàdove, pubblicamente,Del Debbio si è espresso contro la scelta dei due fratelli di convocare Tajani a Cologno Monzese.Adesso il conduttore, però, ci ha tenuto a smentire pubblicamente queste voci, stabilendo che c’è dialogo e voglia di proseguire questo cammino insieme.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Del Debbio pronto a lasciare Mediaset? “Ricostruzioni fantasiose”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Paolo Del Debbio vuole lasciare Mediaset? Adesso parla lui (e racconta l'incontro con Pier Silvio Berlusconi)

Paolo Del Debbio vuole lasciare Mediaset? Lui rompe il silenzio e racconta l'incontro con Pier Silvio BerlusconiPaolo Del Debbio verso l'addio a Mediaset? Il dubbio è sorto dopo la circolazione di alcune indiscrezioni a riguardo che riportavano un certo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le lodi di Marina Berlusconi a Meloni su deficit e politica estera. Non tifo pareggio. Le stoccate ai professionisti della discordia; Basketball Club Lucca – Baskers Forlimpopoli; Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Baskérs, il sogno playoff parte da Lucca: gli Artusiani sfidano la 'schiacciasassi' del campionato.

Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuarePaolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: Nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via, ho ancora più voglia di continuare ... superguidatv.it

Paolo Del Debbio assente a 4 di sera: Mario Giordano svela il motivo e quando torna il conduttoreIl consueto appuntamento serale con l’approfondimento politico e sociale di Rete 4 ha riservato una sorpresa inaspettata per i telespettatori che, sintonizzandosi su Mediaset, hanno trovato un volto d ... strettoweb.com

#ascolti bene Infante, buon risultato per la fiction, Del Debbio batte Formigli x.com

Ho creato uno strumento di analisi gratuito della retorica che analizza discorsi (come quelli politici) in modo ASSOLUTAMENTE neutro, può piacere come idea reddit