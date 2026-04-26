Softball | Pianoro travolge Rovigo e vola al secondo posto

Nella quinta giornata di campionato, Mia Office Pianoro ha ottenuto due vittorie contro Itas Mutua Rovigo, portandosi al secondo posto in classifica. Le Blue Girls hanno raggiunto sette vittorie su dieci partite complessive, consolidando la propria posizione nella stagione. La squadra ha dimostrato un rendimento positivo, superando gli avversari in entrambe le sfide e migliorando il proprio piazzamento generale.

? Cosa sapere Mia Office Pianoro batte Itas Mutua Rovigo con due vittorie nella quinta giornata.. Il successo porta le Blue Girls al secondo posto con 7 vittorie su 10.. Mia Office Pianoro conquista la doppia vittoria contro Itas Mutua Rovigo nella quinta giornata di Serie A1, consolidando il secondo posto in classifica con un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Il weekend del softball vede le Blue Girls dominare il confronto diretto con la squadra di Rovigo. Nella prima sfida, il match si è rivelato una contesa serrata, decisa solo nell’ultimo inning grazie a un colpo decisivo. Brandi ha aperto i conti nel primo inning con un singolo, permettendo poi a Vodickova di raddoppiare tramite un bunt di sacrificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Softball: Pianoro travolge Rovigo e vola al secondo posto Notizie correlate Softball: Pianoro, doppia vittoria su Rovigo in Serie A1La quinta giornata di Serie A1, nel softball, si va a chiudere con la doppia sfida tra Mia Office Pianoro e Itas Mutua Rovigo. Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementareQuarta giornata dal bilancio agrodolce per l’Italposa Forlì, che conquista una netta vittoria in gara 1 ma cede di misura nel secondo incontro contro... Aggiornamenti e dibattiti Softball A1: New Bollate travolge Rovigo con due vittorie netteLa terza giornata della Serie A1 di softball ha visto la Lacomes New Bollate imporsi nettamente sull’Itas Mutua Rovigo, confermando il proprio status di protagonista assoluta del campionato. La squadr ... it.blastingnews.com Softball: New Bollate, domenica al top su Rovigo in Serie A1In archivio la terza giornata di Serie A1 di softball con il confronto tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. Per la verità, va detto che la squadra ... oasport.it