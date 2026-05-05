Le scuole di Soccavo e Pianura a Napoli sono al centro di un allarme sicurezza. La Municipalità 9 ha inoltrato al Comune una richiesta urgente di intervento per mettere in sicurezza gli edifici scolastici e aggiornare i Certificati di Prevenzione Incendi. La questione riguarda strutture che, secondo quanto riferito, presentano rischi immediati e necessitano di interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Tempo di lettura: 4 minuti Allarme sicurezza in alcune scuole comunali di Soccavo e Pianura. Una richiesta urgente di intervento al Comune di Napoli è partita dalla Municipalità 9, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (Cpi). La delibera consiliare del 14 aprile, passata all’unanimità, approva integralmente l’istanza formulata l’11 marzo dalla Commissione municipale Bilancio. Ma siccome in un mese non aveva “ricevuto riscontro” la “richiesta formale di fondi aggiuntivi”, la Municipalità ha dovuto riprovarci con una delibera. L’atto, peraltro, è stato dichiarato “urgente e prioritario, al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio e rischi per l’incolumità dei cittadini”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Sos messa in sicurezza in scuole di Soccavo e Pianura: “Rischi immediati”

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