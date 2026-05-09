SmackDown 08.052026 | Il funerale di Pan di Zenzero

Nella puntata di SmackDown dell’8 maggio 2026, trasmessa da Jacksonville, si è aperto lo show con un tributo a Ted Turner, noto imprenditore e fondatore della CNN. La serata ha visto anche il funerale di Pan di Zenzero, un personaggio che ha avuto un ruolo importante nel segmento iniziale. La puntata ha proseguito con incontri e interventi di vari lottatori, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

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Benvenuti all’analisi di SmackDown dell’8 maggio, puntata andata in onda a Jacksonville. Lo show si apre con un omaggio a Ted Turner, fondatore della CNN e storico imprenditore americano. Segue un recap riguardo la storyline del match di domani tra Roman Reigns e Jacob Fatu. A segure, apre lo show proprio Jacob Fatu, che dice che domani non affronterà Roma Reigns per il titolo, ma se lo prenderà. Fin da quando erano giovani, Roman era il futuro e lui era il niente. E quelle stesse cose succedono oggi. Se provano a limitarlo non è per proteggerlo da Roman, ma è per proteggere Roman da lui. Mentre continua il suo sfogo, si presentano gli Usos. Jimmy lo comprende e capisce come sta, ma Jacob non non ha mai pensato a cosa succederà in caso di sconfitta.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 08.05.2026: Il funerale di Pan di Zenzero ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX WORST SEGMENT EVER! WWE Smackdown Opinions (May 8, 2026) Notizie correlate Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: WWE SmackDown 01-05-26: Gunther abbatte Cody Rhodes e Jacob Fatu scatenato contro la Bloodline - Highlights; SmackDown 08-05-2026 – Anteprima; WWE: Risultati WWE SmackDown 08-05-2026; WWE SmackDown 08-05-2026, tutti i risultati. WWE: Risultati WWE SmackDown 08-05-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown, show della WWE che si è svolto la scorsa notte ... spaziowrestling.it #consiglidinonna I benefici delle Spezie x.com [Anticipazioni di SmackDown] Annunciato per SmackDown la prossima settimana reddit