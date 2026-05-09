Sistema pubblico di accoglienza dei richiedenti asilo al collasso mai un livello di abbandono così grave

Il sistema pubblico di accoglienza dei richiedenti asilo nella zona di Trieste si trova in una situazione di grave crisi, senza precedenti. La mancanza di percorsi efficaci di integrazione sociale nel territorio ha portato a un livello di abbandono e difficoltà mai registrato prima. Questa situazione ha generato un sovraccarico delle strutture di accoglienza e una vulnerabilità crescente tra le persone coinvolte.

“Quanto accaduto è il risultato della radicale assenza, nel territorio triestino, di percorsi adeguati di inclusione sociale. Non è un episodio isolato, ma il prodotto di un sistema pubblico di accoglienza ormai al collasso, incapace di costruire percorsi di inclusione stabili e ridotto, troppo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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