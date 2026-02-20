Carichi di lavoro insostenibili abbandono della professione | il sistema sanitario europeo senza infermieri rischia il collasso Le priorità per l' Oms Europa

Il sistema sanitario europeo sta affrontando una crisi grave: molti infermieri abbandonano il lavoro a causa di carichi di lavoro insostenibili. In Italia, la situazione è nota, ma anche in altri paesi si registrano numeri record di professionisti che lasciano il settore. Le strutture ospedaliere si trovano spesso senza personale sufficiente, con rischi concreti per la qualità delle cure. L’Organizzazione mondiale della sanità in Europa ha avviato un’analisi approfondita per trovare soluzioni rapide. La mancanza di infermieri mette a rischio la tenuta del sistema.

L a sanità italiana non è la sola a vivere anni di grandi difficoltà, anche quella europea non sta poi benissimo. Purtroppo, infatti, la macchina che permette ai cittadini del nostro continente di curarsi, si trova di fronte a una sfida senza precedenti: la mancanza di infermieri, una carenza che sta diventando sempre più preoccupante. È per questo che l’Oms ha acceso i riflettori su questa «bomba a orologeria», come l’ha definita, una realtà che rischia di diventare la norma nei prossimi anni e una vera e propria emergenza sociale. Lindsey Vonn ringrazia chi si è preso cura di lei in ospedale: «Piango, ma di gioia» X Leggi anche › Giornata mondiale dell’infermiere: alta formazione e aggiornamento continuo Corsie senza infermieri, una crisi numerica che minaccia la sicurezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

