Sissa Trecasali | catturato il latitante dalla Spagna per truffa a Burgos

I Carabinieri hanno rintracciato e catturato a Sissa Trecasali un uomo ricercato dalla giustizia spagnola per una truffa avvenuta a Burgos. Il 44enne, che si trovava in un’area industriale, era sfuggito alla cattura in Spagna prima di essere individuato e arrestato. La sua presenza nel territorio italiano è stata segnalata durante un’indagine coordinata tra le autorità dei due paesi.

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? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciarlo a Sissa Trecasali?. Cosa ha orchestrato il 44enne nel parco industriale di Burgos?. Perché la polizia spagnola lo cercava già da aprile scorso?. Come deciderà la Corte d'Appello di Bologna sull'estradizione?.? In Breve Truffa ai danni di ditta edile nel parco industriale Gamonal Villimar nel settembre 2016.. Falsi bonifici elettronici causarono perdite di migliaia di euro alla società spagnola.. Corte d'Appello di Bologna gestisce le procedure per l'estradizione verso la Spagna.. Cooperazione tra Carabinieri di Parma e Polizia Criminale spagnola per il mandato europeo.. I carabinieri hanno catturato un latitante internazionale di 44 anni a Sissa Trecasali nelle prime ore del 6 maggio, mettendo fine a una fuga che coinvolgeva la Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sissa Trecasali: catturato il latitante dalla Spagna per truffa a Burgos ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Blitz all'alba a Sissa Trecasali: i carabinieri arrestano un latitante internazionale ricercato in SpagnaL'operazione è scattata alle prime luci dell'alba del 6 maggio a conclusione di una complessa e articolata attività info-investigativa condotta dai... Taranto: estradato in Italia latitante catturato in SpagnaÈ stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di Taranto, latitante dal... Tutti gli aggiornamenti Catturato a Sissa Trecasali il latitante internazionale ricercato in Spagna: arrestatoEra ricercato. In Spagna. Ed è stato trovato a Sissa Trecasali. E' stato preso il 44enne ricercato dalla polizia iberica per frode. All’alba, i carabinieri di Parma hanno stretto il cerchio e messo le ... gazzettadiparma.it Brindisi prematuro sul luogo del furto, i carabinieri incastrano il ladroNei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali hanno denunciato alla Procura di Parma per furto aggravato un 44enne originario dell’Europa dell’Est, ritenuto il presunto autore di u ... gazzettadiparma.it