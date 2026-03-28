Taranto | estradato in Italia latitante catturato in Spagna

Emanuele Capuano, 45 anni, originario di Taranto, è stato estradato dalla Spagna in Italia dopo essere stato latitante dal dicembre 2024. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto aveva emesso un ordine di esecuzione di pene concorrenti nei suoi confronti. La sua consegna alle autorità italiane è avvenuta di recente.

È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di Taranto, latitante dal dicembre 2024, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto. L’uomo deve scontare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione ed è considerato un soggetto di elevata pericolosità, operante come broker nell’ambito del narcotraffico internazionale. A seguito dell’emissione di un Mandato di Arresto Europeo da parte della Procura Generale di Taranto, su richiesta degli investigatori della Squadra Mobile jonica, il latitante era stato rintracciato e arrestato dalla Guardia Civil in una località balneare nei pressi di Alicante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taranto: estradato in Italia latitante catturato in Spagna Articoli correlati Latitante catturato in Spagna dopo anni: condanna a 30 anni per reati gravi commessi in ItaliaUn uomo ricercato da anni in Italia è stato arrestato in Spagna dopo che le forze dell’ordine del Paese iberico hanno eseguito un mandato di cattura... Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Luciano Camporesi, condannato per traffico di drogaÈ arrivato all’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre... 18 DICEMBRE 2025 - TARANTO - ESTORSIONI CON METODO MAFIOSO: QUATTRO ARRESTI Tutto quello che riguarda Taranto estradato in Italia latitante... Taranto: estradato in Italia latitante catturato in Spagna(LaPresse) - È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di ... stream24.ilsole24ore.com Droga: Polizia, latitante tarantino arrestato in Spagna ed estradato in Italia - videoÈ stato arrestato in Spagna e consegnato alle autorità italiane un latitante dal dicembre 2024, originario della provincia di ... agenzianova.com