Blitz all' alba a Sissa Trecasali | i carabinieri arrestano un latitante internazionale ricercato in Spagna

All'alba del 6 maggio, i carabinieri di Parma hanno eseguito un blitz a Sissa Trecasali, arrestando un uomo ricercato a livello internazionale. La operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta nel corso delle ultime settimane. La persona arrestata era latitante e ricercata in Spagna per motivi di giustizia. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'uomo, che era nascosto in un'abitazione locale.

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