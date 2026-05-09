Blitz all' alba a Sissa Trecasali | i carabinieri arrestano un latitante internazionale ricercato in Spagna
All'alba del 6 maggio, i carabinieri di Parma hanno eseguito un blitz a Sissa Trecasali, arrestando un uomo ricercato a livello internazionale. La operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta nel corso delle ultime settimane. La persona arrestata era latitante e ricercata in Spagna per motivi di giustizia. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'uomo, che era nascosto in un'abitazione locale.
L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba del 6 maggio a conclusione di una complessa e articolata attività info-investigativa condotta dai carabinieri di Parma. In manette è finito un cittadino straniero di 44 anni, che è stato trasferito in carcere in attesa della sua estradizione in.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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