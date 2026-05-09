Nuova giornata di disservizi per il sistema informatico sanitario, con il Siss che si blocca nuovamente. I medici di base e altri operatori si trovano impossibilitati a utilizzare le piattaforme, causando ritardi e disagi. La Giunta regionale ha dichiarato di non avere ancora una soluzione definitiva per il problema. La situazione si verifica in un giorno feriale, aggravando le difficoltà nel settore sanitario.

Un’altra mattinata da tregenda per i medici di base e non solo, questa volta in un giorno infrasettimanale: "Il Siss è completamente in down. Abbiamo ricevuto segnalazioni da tutta la regione, stavolta riguardano anche farmacie, ospedali, di conseguenza i fascicoli sanitari elettronici, le ricette, le malattie. Siamo al caos", denuncia la consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi, ricordando il duro intervento dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che martedì al Pirellone ha fatto sapere di star valutando di affidare - previo ok della Giunta, che non c’è e non è scontato, ha precisato – l’infrastruttura informatica della sanità pubblica lombarda ad altri che non siano la società in house Aria, cui ha contestato pubblicamente una gestione inefficiente più volte negli ultimi 5 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siss di nuovo in tilt, i dem: "La Giunta non sa come risolvere"

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