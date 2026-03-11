A Milano, i medici incontrano problemi con il sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia, chiamato Siss, che ha subito un grave malfunzionamento. Questo guasto sta impedendo l’emissione di certificati medici e ricette, creando disagi nelle attività quotidiane degli operatori sanitari e dei pazienti. La situazione ha causato un blocco operativo che coinvolge numerose strutture sanitarie della città.

Il sistema informativo socio-sanitario della Regione Lombardia, noto come Siss, ha subito un crollo funzionale che sta bloccando l’emissione di certificati e ricette a Milano. I medici di famiglia non riescono più ad accedere ai dati dei pazienti né a generare le prescrizioni digitali obbligatorie. La segretaria del sindacato Fimmg ha segnalato ripetutamente il problema all’assessore regionale Guido Bertolaso senza ottenere riscontri immediati. Il risultato è un ritorno forzato alle vecchie ricette cartacee rosse, che i cittadini rifiutano sempre più spesso. La situazione si è aggravata drasticamente nell’ultimo anno, con blackout totali del portale che impediscono qualsiasi operazione burocratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siss in tilt: a Milano i medici bloccati, le ricette

