Dopo il recente terremoto in Friuli, si torna a parlare di leggende locali che collegano eventi naturali a simboli tradizionali. Una di queste narra di una creatura feroce chiamata l’Orcolat, che sarebbe stata placata grazie all’intervento delle farfalle, considerate portatrici di pace e armonia. La racconta una voce nota, che ha richiamato questa immagine in un discorso pubblico, suscitando interesse tra gli abitanti della regione.

La tradizione popolare friulana racconta che una creatura mostruosa, chiassosa e irruenta, sia stata domata dalle farfalle. È una leggenda antica, tramandata ancora oggi dagli anziani del Friuli ai propri nipoti, e dentro quel racconto convivono paura e speranza, distruzione e rinascita. Sisma in Friuli, la storia riletta nel segno dell’antica leggenda dell’Orcolat. All’inizio della storia dominano immagini cupe: montagne che tremano, boati profondi, case che crollano, silenzi improvvisi. Al centro di tutto c’è l’ Orcolat, il gigantesco orco delle montagne friulane, una creatura della tradizione carnica il cui nome deriva da “orcul”, cioè “orco”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sisma in Friuli, l’Orcolat e le farfalle: cosa racconta la leggenda evocata da Giorgia Meloni

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