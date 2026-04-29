? Cosa sapere Lancio del fumetto L’urlo dell’Orcolat nelle scuole friulane in occasione del cinquantesimo anniversario.. Il progetto della Protezione Civile promuove la prevenzione sismica attraverso la memoria storica locale.. Il 6 maggio 2026 segnerà il cinquantesimo anniversario del devastante sisma che colpì il Friuli nel 1976, un evento tragico caratterizzato da una scossa primordiale seguita, a pochi mesi di distanza, da un secondo evento distruttivo. Per onorare questa memoria collettiva e trasformare il dolore in consapevolezza, oggi viene lanciato il fumetto L’urlo dell’Orcolat, un’opera che utilizza la figura della leggendaria creatura di roccia per narrare la storia sismica del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, il mito dell’Orcolat spiega il sisma del ’76 nelle scuole

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