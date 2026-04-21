Il difensore serbo del Milan, nato nel 2001, potrebbe firmare a breve un nuovo contratto con il club. La società ha deciso di predisporre il rinnovo del contratto di Pavlovic, che attualmente è sotto contratto con i rossoneri. La trattativa sembra in fase avanzata, ma ancora non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo alla conclusione dell’accordo. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle tempistiche o sui dettagli del nuovo accordo.

Da possibile esubero a titolare indiscutibile del Milan: quanto è cambiata la vita di Strahinja Pavlovic con l'avvento di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Tanto che il difensore centrale serbo, classe 2001, prelevato nell'estate 2024 dal RB Salisburgo per 20,5 milioni di euro bonus inclusi, potrebbe presto firmare il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Lo ha riferito 'Il Giornale' oggi in edicola. Pavlovic ha vissuto una prima stagione tra alti e bassi. Si intuiva il suo potenziale, ma in una retroguardia a quattro ha convinto davvero poco. Già con il 3-4-3 di Sérgio Conceição, nell'ultima parte della scorsa stagione, il numero 31 rossonero aveva iniziato ad ingranare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Pavlovic futuro in rossonero: pronto il rinnovo per il serbo

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