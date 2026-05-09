Sinner vince a Roma | batte Ofner in due set e vola al terzo turno Jasmine Paolini eliminata dalla Mertens
Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Internazionali di Roma dopo aver battuto in due set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 31 minuti. Nella stessa giornata, Jasmine Paolini è stata eliminata dalla giocatrice belga Mertens. La partita di Sinner si è conclusa con il secondo set, mentre la sconfitta di Paolini è arrivata in un match che si è concluso prima del previsto.
ROMA – Jannik Sinner accede al terzo turno degli Internazionali. All’esordio ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 31'. Con questa vittoria porta a 29 le partite vinte di fila nei Masters, la 24ma della stagione. Se la vedrà al prossimo turno con il ceco Mensik o l’australiano Poporyn. A Jannik è bastato un break per set, accompagnato da un’ottima resa al servizio: nessuna palla break concessa e grande controllo nei momenti chiave della partita. Per Sinner si tratta della 29esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, una striscia che eguaglia quella di Roger Federer e che ora è laterza più lunga di sempre.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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