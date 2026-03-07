Indian Wells | Sinner vince in 2 set Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turno

A Indian Wells, il tennista italiano Sinner ha vinto in due set, mentre Paolini ha superato il secondo turno grazie a una rimonta decisiva. Entrambi si sono qualificati per il terzo turno del torneo, portando l’Italia avanti nel deserto californiano. La competizione si sta svolgendo senza intoppi, con i giocatori che mostrano determinazione sui campi.

Sinner e Paolini brillano a Indian Wells: l’Italia vola nel deserto Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro. Jannik. Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro. Jannik Sinner ha bagnato il suo esordio nel primo Masters 1000 stagionale con una prova di forza impressionante che non ha lasciato alcuno scampo al malcapitato Dalibor Svrcina. Il tennista altoatesino ha sbrigato la pratica in appena sessantaquattro minuti di gioco chiudendo la contesa con un doppio e perentorio sei a uno. Dopo la battuta d’arresto subita a Doha contro Mensik, il numero due del mondo ha mostrato una condizione atletica invidiabile e una concentrazione feroce fin dai primi scambi della partita. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turno WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini rimonta Anastasia Potapova ed approda al terzo turnoJasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra,... Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 6-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la toscana vola al terzo turno dopo 2 ore e mezza di match! Una selezione di notizie su Indian Wells. Temi più discussi: Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...; Tennis: Darderi vince in Cile, Sinner atteso a Indian Wells; Indian Wells, rimonta eroica di Berrettini che vince con i crampi. Sarà Svrcina il primo avversario di Sinner. Tennis, Indian Wells: Sinner vince contro il ceco Svrcina in 2 setEsordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo ... tg24.sky.it Sinner vince facile al debutto a Indian Wells: al terzo turno se la vedrà con ShapovalovEsordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California, l’azzurro ha liquidato in 6-6-1 il ceco Dalibor Svrcina ... firstonline.info Che rimonta di Jasmine! Dopo più di due ore e mezza di match, l’azzurra accede al terzo turno di Indian Wells dove affronterà Tomljanovic - facebook.com facebook Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA x.com