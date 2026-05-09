Sinner batte Ofner agli Internazionali di Roma | chi sarà l’avversario del terzo turno

Jannik Sinner ha superato il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, vincendo contro Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è conclusa con la conquista del set in ciascuna frazione, permettendo al giocatore italiano di avanzare al terzo turno del torneo. Ora si attende di sapere chi sarà il suo prossimo avversario.

Jannik Sinner ha vinto al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 battendo l’austriaco Sebastian Ofner con il risultato 6-3, 6-4. L’azzurro vola così al terzo turno. Ofner era arrivato alla sfida con Sinner dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-3 6-3. Da inizio novembre 2025, Sinner ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi, il Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monaco e Madrid. Al terzo turno, Sinner se la vedrà contro il vincente del match tra Popyrin e Mensik. Lo spettatore caduto sugli spalti. Durante il secondo set della gara, la partita si era dovuta fermare a causa di una caduta di uomo sugli spalti.🔗 Leggi su Open.online

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