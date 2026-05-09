Stasera agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner affronta l'austriaco Ofner in un match che segna il suo ritorno in campo nel torneo. Un anno dopo aver perso la finale contro Carlos Alcaraz, il tennista italiano si presenta nuovamente come numero uno del mondo. La partita si svolge sui campi della capitale, con il pubblico che attende di vedere come si svolgerà l'incontro tra i due giocatori.

ROMA – Un anno dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner torna agli Internazionali Bnld’Italia nuovamente da numero uno del mondo. Stasera, 9 maggio 2026, l’azzurro fara’ il suo esordio, dopo il “bye” del primo turno. Nel primo match della sessione serale, sul Campo Centrale, non prima delle 19, Sinner sfiderà l’austriaco Sebastian Ofner, 82 del ranking internazionale. Tra i due sara’ la prima sfida nel circuito maggiore, ma Sinner ha gia’ vinto in due set il precedente a livello Challenger, giocato a Ortisei nel 2019. Intanto, ilnumero uno della classifica Atp si sta allenando in questi minuti sui campi in terra rossa del Foro Italico e sta incrociando la racchetta con il romano d’adozione Flavio Cobolli, numero 12 dell’ultimo ranking mondiale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner stasera agli Internazionali di Roma: contro l’austriaco Ofner

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