Sinner Roma è già terra di casa | Ofner spazzato via in due set 6-3 6-4

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo cammino agli Internazionali d’Italia 2026, superando l’avversario in due set con punteggi di 6-3 e 6-4. La partita si è svolta sulla terra rossa romana, con il tennista italiano che ha dominato l’incontro senza concedere troppo spazio all’avversario. L’avversario, Sebastian Ofner, ha cercato di resistere nel secondo set, ma senza successo.

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Buona la prima di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo supera all’esordio l’austriaco Sebastian Ofner (n.82 Atp) con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco. Controllo totale Match gestito dall’inizio alla fine dall’altoatesino, finalista della scorsa edizione e a caccia dell’ultimo Masters 1000 ancora mancante. Una prestazione solida che conferma il momento di forma del campione azzurro. Numeri da record Con questo successo Sinner raggiunge quota 29 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando Roger Federer al terzo posto nella classifica all-time. Davanti restano solo i record di Novak Djokovic (31 e 30 vittorie consecutive).🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner, Roma è già terra di casa: Ofner spazzato via in due set (6-3/6-4) ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Internazionali Roma 2026, Sinner non stecca all’esordio: Ofner battuto in due set LIVE Sinner-Ofner 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’altoatesino porta a casa un primo set agevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET SINNER! Prima vincente dell’azzurro per chiudere il parziale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Sinner è già in Italia: Jannik è sbarcato a Roma; È già Sinner-mania a Roma: giovedì il primo allenamento al Foro Italico? Sabato l'esordio; Internazionali BNL d'Italia, parla Sinner: Bellissimo tornare a Roma, è un torneo speciale per noi italiani. Sinner, inizia la missione Roma: domina Ofner e vince all'esordio degli InternazionaliJannik Sinner vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo ... adnkronos.com Sinner-Ofner 6-3, 6-4: esordio perfetto di Jannik agli Internazionali di Roma, sfiderà uno tra Mensik e PopyrinE' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico. Dopo la vittoria nella scorsa serata di Musetti, questa volta tocca all'altoatesino scendere in campo al centrale ... ilmessaggero.it ! Nessun problema all'esordio a Roma per Jannik Sinner che accede ai sedicesimi battendo Ofner in due set (6-3, 6-4). L'italiano affronterà il vincente di Popyrin-Mensik #Tuttosport #Sinner x.com [Progetto Personale] Stanco dei "muri di testo" per sapere quando gioca Sinner Ho creato uno strumento rapido e pulito. reddit