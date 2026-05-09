Nel primo turno degli Internazionali di Roma, il giocatore italiano ha ottenuto una vittoria in due set contro l'avversario di nazionalità austriaca. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà, con il protagonista che ha mostrato sicurezza e padronanza sul campo fin dall'inizio. La sfida si è svolta senza interruzioni o momenti di incertezza, permettendo all’atleta di avanzare al turno successivo del torneo.

La corsa alla gloria è iniziata e lo scoglio della ‘prima’ superato. In pieno controllo, senza inciampi, brividi o pericoli. Jannik Sinner fedele al principio secondo cui la partita d’esordio di ogni torneo è la più insidiosa per l’adattamento alle nuove condizioni (campo, palline e atmosfera), ha tenuto sotto stretto controllo le mille emozioni di un Foro in estasi e il bagno di folla di un pubblico che non ha mai smesso di acclamare il suo nome ed applaudire ad ogni suo punto. Nella pancia di un Centrale sold out, tra ‘macchie’ di arancione (capellini e parrucche a tinte orange), autorità e vip in tribuna ‘stregati’ dai suoi colpi (sugli...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner non stecca all’esordio: Ofner battuto in due set

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