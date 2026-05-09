Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria agli Internazionali BNL d'Italia, disputando il suo primo match al Centrale del Foro Italico. Dopo aver sconfitto l'avversario Ofner in due set, ora attende di conoscere il suo prossimo avversario tra Mensik e Popiryn. La partita si giocherà a Roma e sarà trasmessa anche in chiaro, permettendo ai tifosi di seguire l'evento.

Esordio perfetto per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d'Italia. Il Centrale del Foro Italico si è tinto di arancione e il numero uno del mondo ha risposto presente, battendo in due set l'austriaco Sebastian Ofner. 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti di gioco. L'azzurro è sempre stato in controllo del match, senza un attimo di esitazione. Ha trovato due break, uno per set, e su quelli ha costruito la prima vittoria al Masters 1000 di Roma. In un clima di totale entusiasmo, Sinner si è dimostrato freddo nell'azzannare la partita, e poi si è fatto trascinare dall'atmosfera magica del Centrale. Ora un giorno di riposo prima di scendere in campo per il terzo turno dove sfiderà il vincente tra Mensik e Popyrin.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca a Roma? Battuto Ofner, ora uno tra Mensik e Popiryn: data, orario e dove vederla (anche in chiaro)

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