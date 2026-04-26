Jannik Sinner ha vinto il suo match al Madrid Open contro il danese Moller in un'ora e 17 minuti, con un punteggio di 6-2, 6-3, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. Ora il giocatore italiano attende di conoscere il suo prossimo avversario, tra Norrie e Tirante. La partita sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming.

Jannik Sinner travolge il danese Moller in appena un'ora e 17 minuti con un secco 6-2, 6-3 e stacca il pass per gli ottavi di finale al Madrid Open. Prosegue la corsa dell'azzurro verso il quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. L'altoatesino si dimostra a suo agio anche in altura su una superficie complessa e tiene a bada l'entuasiasmo di Moller. Decisivi i due break nel primo set che indirizzano la gara; nel secondo set strappa ancora una volta il servizio al danese e chiude definitivamente i giochi. Ora Jannik aspetta di scoprire il suo avversario agli ottavi di finale che verrà fuori dalla sfida tra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora uno tra Norrie e Tirante. Orario e dove vederla (tv e streaming)

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