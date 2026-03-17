Sinner si accorge di Agassi sui maxi-schermi a Indian Wells durante la finale | L'ho cercato ovunque

Durante la finale di Indian Wells, il tennista italiano si è accorto della presenza di Agassi sui maxi-schermi e ha dichiarato di averlo cercato ovunque. La sua vittoria si è svolta sotto gli occhi dell’ex campione, che era visibile sui monitor durante l’evento. Sinner ha commentato di aver notato Agassi sul grande schermo e di averlo cercato tra il pubblico.

Sinner trionfa a Indian Wells sotto gli occhi di Agassi. Il retroscena in finale: "L'ho visto sul maxischermo e l'ho cercato". Il legame speciale tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sinner disorientato in conferenza a Indian Wells: “Ho appena risposto alla stessa domanda. Ripeto?”Sinner non ama le domande ripetitive e a Indian Wells lo dimostra: il tennista azzurro blocca con il sorriso un giornalista in conferenza stampa. “Cos’è che non ti piace della vita da tennista?”: Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian WellsJannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala... Approfondimenti e contenuti su Indian Wells Temi più discussi: Atp Indian Wells, Sinner batte Zverev in due set e va in finale; Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Indian Wells, Sinner domina su Zverev e vola in finale con Medvedev: ora l'azzurro può ridurre il distacco da Alcaraz; La finale del Masters 1000 di Indian Wells sarà Sinner-Medvedev. Jannik Sinner non resiste e ripulisce la giacca di John Gallo durante la premiazione di Indian WellsIl bel gesto di Sinner dopo la vittoria a Indian Wells contro Medvedev: il tennista toglie un pezzo di carta dalla spalla del manager di BNP Paribas ... fanpage.it ATP Indian Wells, preview e quote di Sinner-Tien: Jannik a caccia della semifinaleTennis - ATP | Sinner vuole pareggiare il miglior risultato nel 1000 californiano. Dall'altra parte della rete Tien, che sa come battere i top 10, ma contro Jannik ha fatto solo quattro game nell'unic ... ubitennis.com Toni Nadal non è d’accordo con lo sfogo di Alcaraz Il tennista spagnolo, dopo la sconfitta con Medvedev a Indian Wells, si era detto «stanco» di sentirsi «sempre un bersaglio sulla schiena» Con chi siete d’accordo - facebook.com facebook Con il titolo di Indian Wells Jannik Sinner diventa il tennista più giovane di sempre a vincere TUTTI i tornei più importanti sul cemento Australian Open US Open Indian Wells Miami Toronto Cincinnati Shanghai Paris Nitto ATP Finals x.com