Sinner-Moller oggi all'ATP Madrid | a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming

Oggi si gioca la partita tra Jannik Sinner e un avversario danese nel torneo ATP di Madrid. L’incontro si tiene nel contesto di un torneo Masters 1000 e rappresenta un aggiornamento importante per la classifica del tennista italiano. La sfida si svolge in un giorno di grande attenzione per gli appassionati di tennis, con la possibilità di seguirla in diretta TV o streaming.

Jannik Sinner torna in campo oggi nel torneo 1000 di Madrid. Il numero 1 della classifica ATP sfida il numero 169, il danese Moller. Si parte non prima delle ore 16, diretta TV su Sky.🔗 Leggi su Fanpage.it

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