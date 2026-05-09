Al Foro Italico si prepara il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il numero uno del mondo scenderà in campo per la prima volta a Roma in questa edizione del torneo, affrontando il suo avversario di turno. L’attesa cresce tra gli appassionati di tennis che seguono con interesse l’esordio del giocatore italiano nel torneo che si disputa sui campi in terra battuta.

Grande attesa al Foro Italico per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il numero uno del ranking Atp debutta nel torneo romano affrontando l’austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del mondo, in un match che segna l’inizio della caccia al primo titolo di Sinner sulla terra rossa di Roma. Dopo settimane di enorme attenzione mediatica e tecnica, il campione azzurro arriva nella Capitale da favorito assoluto del torneo e con l’obiettivo di continuare una stagione straordinaria. Il pubblico del Centrale è pronto a spingere Jannik in quella che potrebbe diventare un’altra pagina storica del tennis italiano. 2-1, Sinner regge l’assalto di Ofner e resta avanti Jannik Sinner continua a tenere il comando del primo set e conserva il vantaggio sul 2-1.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia, la diretta: debutto a Roma per il numero 1 del mondo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner-Ofner, debutto agli Internazionali: orario, tv e chi è il rivale dell’azzurro

Sinner stasera agli Internazionali di Roma: contro l’austriaco OfnerROMA – Un anno dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner torna agli Internazionali Bnld’Italia nuovamente da numero uno del mondo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Posso batterlo, Ofner sfida Sinner a Internazionali 2026. Chi è avversario a Roma; Ofner, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Sinner, oggi debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner.

Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 3-1: arriva il break, Jannik in fuga nel 1° setSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it

Sinner-Ofner diretta: l'esordio di Jannik agli Internazionali di Roma. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedentiE' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico. Dopo la vittoria nella scorsa serata di Musetti, questa volta tocca all'altoatesino scendere in campo al centrale ... ilgazzettino.it

#Sinner-Ofner diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit