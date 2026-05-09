Sinner inizia la missione Roma | domina Ofner e vince all’esordio degli Internazionali

Jannik Sinner ha iniziato con successo la sua partecipazione agli Internazionali d'Italia 2026, vincendo il match di secondo turno contro Sebastian Ofner. L'incontro si è concluso con due set chiusi 6-3 e 6-4 a favore del tennista italiano. La partita si è svolta nel pomeriggio di sabato 9 maggio nel torneo Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Partita dominata fin dal primo punto da Sinner, che piazza un break per parziale e si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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