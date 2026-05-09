Nella giornata di sabato agli Internazionali, Jannik Sinner e Flavio Cobolli sono passati il primo turno con facilità, dimostrando sicurezza sui loro campi. Entrambi hanno ottenuto vittorie nette e senza troppi sforzi, confermando le aspettative che li vedono tra i favoriti. La sorpresa è arrivata invece da un altro italiano, che ha conquistato il suo passaggio del turno con un risultato inaspettato.

Fili d'erba Il numero uno del mondo domina Ofner, Cobolli supera la tensione dell’esordio e Bellucci firma l’impresa contro Etcheverry. Delusione invece per Paolini, eliminata al secondo turno da Mertens Fili d'erba Il numero uno del mondo domina Ofner, Cobolli supera la tensione dell’esordio e Bellucci firma l’impresa contro Etcheverry. Delusione invece per Paolini, eliminata al secondo turno da Mertens Buona la prima agli Internazionali per Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il numero uno al mondo apre il turno serale sul campo centrale in versione total black e passeggia contro il malcapitato austriaco Ofner, chiudendo senza imprevisti in due facili set in circa un’ora e mezza di partita.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sinner e Cobolli due certezze, Bellucci una sorpresa: il sabato degli Internazionali

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