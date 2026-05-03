Jannik Sinner si è aggiudicato il titolo al Mutua Madrid Open, battendo il tennista tedesco in due set. Con questa vittoria, ha vinto il quinto torneo Masters 1000 consecutivo, un risultato senza precedenti nella storia del tennis. La finale si è conclusa con un punteggio di 6-3, 6-3, confermando la sua supremazia sulla superficie rapida. La vittoria rappresenta il suo quinto successo nel torneo di questa categoria.

Un Jannik Sinner perfetto conquista il Mutua Madrid Open e mette a segno il quinto Masters 1000 consecutivo, un record che nessun tennista era mai riuscito a realizzare. Contro il tedesco Alexander Zverev, non c'è stata partita. L'altotesinmo non ha concesso nulla al tedesco imponendosi con un perentorio 6-1 6-2 in appena 57' di gioco. Parigi a novembre 2025, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026, e ora, appunto, Madrid. Nessuno ci era mai riuscito da quando questa categoria di tornei esiste (1990) e nessuno – altro record straordinario – era riuscito a trionfare nei primi quattro di una singola stagione. È il primo trionfo italiano nella storia del torneo, e per Sinner è il 28esimo titolo in carriera ed il nono in un “1000”, dove è imbattuto da 28 partite (la quarta striscia più lunga di sempre).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner demolisce Zverev e trionfa a Madrid: l'ennesimo record da capogiro

Notizie correlate

Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da recordJannik Sinner non ha semplicemente battuto Alexander Zverev nella finale di Madrid.

Leggi anche: LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sinner demolisce Zverev e conquista Madrid: rivivi la finale in 120; Il milanista Sinner demolisce Zverev in 2 set a Madrid e fa la storia, è il quinto Masters 1000 di fila; Tennis, Atp Madrid: Sinner demolisce Fils e vola in finale contro Zverev; Sinner non si ferma: è finale a Madrid, sfiderà Zverev.

Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da recordJannik Sinner ha la concreta possibilità di vincere il suo quinto Masters 1000 di fila, risultato che rappresenterebbe un record. Per riuscirci deve affrontare Alexander Zverev nella ... ilmattino.it

A Madrid un Sinner da record: batte Zverev 6-1, 6-2 e vince il quinto Masters 1000 di filaUn'impresa mai riuscita a nessuno. L'azzurro: 'Dietro al record molta dedizione, ora Roma e Parigi'. Meloni: 'Un'altra pagina indimenticabile'. Tajani: 'Continua così, campione italiano' (ANSA) ... ansa.it

Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da record Jannik Sinner ha avuto la forza di vincere il suo quinto Masters 1000 di fila, risultato che rappresenta un record. Per riuscirci ha affrontato Alexander Zverev nella final - facebook.com facebook

Sinner demolisce Zverev e scrive la storia a Madrid: vince il quinto Masters 1000 di fila #SkySport #SkyTennis #Sinner #MMOPEN x.com