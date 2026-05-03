Sinner ci sarà agli Internazionali? Jannik scioglie i dubbi da Madrid

Il tennista italiano ha vinto oggi il torneo Masters 1000 di Madrid, battendo in finale il tedesco. Dopo questa vittoria, si sta preparando per la trasferta a Roma, dove prenderà parte agli Internazionali d’Italia. La partecipazione al torneo sulla terra rossa nella capitale italiana sembra ormai certa, viste le recenti dichiarazioni e il programma di impegni. La presenza dell’atleta nel torneo di casa è quindi molto probabile.

(Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà gli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 di Madrid battendo Alexander Zverev in finale, e ora si prepara a volare a Roma per giocare il torneo 'di casa'. Un calendario fitto per Sinner, che ha come obiettivo arrivare al top della forma al Roland Garros, Slam in programma subito dopo il Foro Italico e unico che gli manca per completare, a soli 24 anni, il Carrer Grand Slam. Ecco perché qualcuno ha suggerito che Sinner potrebbe rinunciare proprio agli Internazionali per privilegiare il riposo dopo le fatiche dell'ultimo periodo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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