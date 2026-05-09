sinner bene la prima al foro italico

Sinner ha esordito con successo nel suo primo match agli Internazionali al Foro Italico. Con il calare del sole, il ritmo del gioco si è abbassato, ma il tennista italiano ha mantenuto la concentrazione invariata rispetto all'inizio dell'incontro. La partita si è svolta senza variazioni significative nel livello di gioco, e Sinner ha concluso il primo turno con una vittoria.

Cala la sera e la palla rimbalza meno sulla terra degli Internazionali. Ma perJannik Sinnernon ci sono differenze rispetto ad inizio match. Un esordio trionfante per il numero uno del mondo controSebastian Ofner, battuto 6-3 6-4dall’altoatesino. Due sospensioni nel secondo set da parte di due spettatori, la prima per un malore accusato, la seconda per la caduta sugli spalti del tifoso. Il Centrale è gremito, tra istituzioni come il ministro degli EsteriAntonio Tajanie il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Camera,Lorenzo Fontana, il senatore di Forza Italia e presidente Fin,Paolo Barelli, i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, oltre al presidente Fitp,Angelo Binaghi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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