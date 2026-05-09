sinner al foro italico a tutto tondo

Ieri, al Foro Italico, Jannik Sinner ha partecipato a una conferenza stampa, durante la quale ha risposto alle domande su vari aspetti del suo percorso e sulle sfide del tennis attuale. L’altoatesino ha spiegato la sua posizione sui temi più discussi in questo periodo, offrendo un quadro diretto delle sue opinioni e delle situazioni che lo coinvolgono. L'incontro si è concentrato su questioni legate alla sua carriera e alla scena tennistica internazionale.

Jannik Sinner ha parlato ieri in conferenza stampa al Foro Italico. L’altoatesino ha affrontato con grande chiarezza i temi più caldi del suo momento e del momento del tennis in generale. Il tema economico del “prize money”, il ranking ATP e la rivalità sempre più centrale con Carlos Alcaraz. Sinner, misura e decisione nelle sue parole. Il n.1 del ranking ha usato il consueto tono misurato, ma le sue parole hanno avuto un peso preciso. Esse hanno toccato alcuni dei nodi più delicati del tennis di oggi. Sul fronte economico, Sinner ha ribadito una posizione condivisa da molti dei grandi protagonisti del circuito. Secondo il n. 1 la distribuzione dei ricavi negli Slam va rivista.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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