Sinner sarà Ofner l’avversario agli Internazionali | Posso batterlo?

Ai prossimi Internazionali d’Italia, Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner nel suo primo turno. L'incontro rappresenta un passo importante per entrambi i tennisti e si svolgerà su uno dei campi principali del torneo. Sebbene non siano ancora state dichiarate le strategie, l’evento attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, pronti a seguire da vicino questa sfida.

(Adnkronos) – Sebastian Ofner sarà l'avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista austriaco, numero 82 del mondo, ha battuto l'americano Alex Michelsen imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 nel primo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi la sfida al numero 1 nel secondo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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