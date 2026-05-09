Sinner accende la notte di Roma | super debutto e Ofner ko

Nella notte di Roma, il tennista italiano ha affrontato il suo avversario e ha ottenuto una vittoria convincente. Dopo aver raggiunto il torneo, ha dominato il suo avversario in modo chiaro e senza lasciar spazio a dubbi. Il match si è concluso con un risultato che ha confermato la superiorità del giocatore italiano, che ha dimostrato di essere in buona forma e pronto per il prosieguo della manifestazione.

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Roma, 9 maggio 2026 – Da Ortisei a Roma, è cambiato tutto e non è cambiato nulla. Contro Ofner è sempre un Sinner-Dominio. Sette anni fa, nell’unico precedente fra i due, Jannik vinse 6-2, 6-2 la sua ultima partita a livello Challenger senza sapere che lo avrebbe proiettato nella storia. Oggi al Foro non era una finale ma un debutto, e l’altoatesino è partito al massimo con un neto 6-3, 6-4. Si sa, le partite più complesse, anche per un fenomeno, sono sempre le primissime. Soprattutto quando c’è un avversario che non ha nulla da perdere e si butta in campo senza timori reverenziali. Ofner cerca il più possibile di non indossare le pelli dell’ agnello sacrificale, annulla dopo appena tre game un paio di palle break, mentre Sinner indossa lo smoking scuro per la sera romana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner accende la notte di Roma: super debutto e Ofner ko ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sinner-Ofner agli Internazionali d’Italia, la diretta: debutto a Roma per il numero 1 del mondoGrande attesa al Foro Italico per l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Sinner, domani debutto a Roma: ecco quando giocherà contro OfnerAppuntamento alle 19 (in diretta su Sky Sport e, in streaming, sull'app SkyGo e su NOW) sul Centrale del Foro Italico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner accende il Foro Italico; Roma accende il Centrale: arriva il giorno di Sinner; Cobolli, compleanno con Berrettini, Musetti, Sonego e Vavassori: assente Sinner, ecco perché; Roma, sorteggio da sogno agli Internazionali d’Italia: Sinner guida la carica azzurra. Sinner lights up the night in Rome: super debut and Ofner KOThe 24-year-old from South Tyrol had an easy win, losing in two sets. The Austrian suffered a double illness in the stands, interrupting the match twice. sport.quotidiano.net Sinner accende il Foro ItalicoJannik Sinner in campo per il primo allenamento agli Internazionali di Roma dove l'ultima vittoria azzurra risale al 1976 con Adriano Panatta ... msn.com