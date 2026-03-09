Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale a Indian Wells, dopo aver battuto Denis Shapovalov con un punteggio di 6-3 6-2. Il tennista italiano, che aveva già superato il suo primo avversario, Dalibor Svr?ina, ha mostrato una buona prestazione nel secondo turno del torneo Masters 1000. Ora prosegue il suo percorso nel torneo statunitense.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Dopo l’esordio in scioltezza contro Dalibor Svr?ina, il numero due del mondo si ripete anche contro il canadese Denis Shapovalov, superato con il punteggio di 6-3 6-2. Agli ottavi di finale adesso l’azzurro affronterà Joao Fonseca, uscito vittorioso nella sfida contro Tommy Paul. Per l’altoatesino si tratta della vittoria numero 96 in un torneo Masters 1000. Un dato che consente a Sinner di eguagliare Fabio Fognini al primo posto nella classifica degli italiani con più successi. È stato un ottimo test quello di Sinner, molto convincente, in una partita che poteva racchiudere più di qualche insidia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È finalmente un Sinner brillante: battuto Shapolavov, è agli ottavi a Indian Wells. “Sto cercando di alzare il livello”

Articoli correlati

Sinner e Paolini agli ottavi di Indian Wells, Cobolli eliminatoIl campione altoatesino batte Shapovalov, la toscana piega Tomljanovic, il romano si arrende a Tiafoe INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner ha raggiunto...

Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottavi

Aggiornamenti e notizie su Indian Wells

Temi più discussi: 10 e lode, Sinner 'incanta' a Indian Wells con il nuovo kit (rosa); Indian Wells: Cobolli al 3° turno, Berrettini e Musetti out, nella notte c’è Sinner; 'Sinnerzinho' Fonseca, chi è il prossimo avversario di Jannik a Indian Wells; Sinner, l'avversario di Indian Wells è una novità: mai affrontato finora.

È finalmente un Sinner brillante: battuto Shapolavov, è agli ottavi a Indian Wells. Sto cercando di alzare il livelloProsegue il cammino di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Dopo l’esordio in scioltezza contro Dalibor Svr?ina, il numero due del mondo si ripete anche contro i ... ilfattoquotidiano.it

Indian Wells: Jannik Sinner spazza via Denis Shapovalov in due setAltra prova di forza di Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo spazza via Denis Shapovalov e conquista il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’altoatesino ha superato il ... msn.com

Indian Wells, Sinner domina Shapovalov: l’altoatesino vola agli ottavi. - facebook.com facebook

SINNER DOMINA SHAPOVALOV E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI INDIAN WELLS Jannik Sinner ha ottenuto il pass per gli ottavi del Indian Wells Masters superando Denis Shapovalov 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. L’azzurro ha faticato all’inizio, sub x.com